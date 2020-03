Momento é de União, não de apostar em divisões, diz Bruno Covas

27/03/2020 | 16:23



O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou nesta sexta-feira, 27, que o governo de São Paulo está seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e que o momento é de União e não de "apostar em divisões". O presidente Jair Bolsonaro tem criticado as medidas de quarentena adotadas no Estado.

"A nossa preocupação aqui é com o artigo 121 do Código Penal para não ser responsabilizado por nenhum homicídio", afirmou Covas, durante entrevista coletiva ao lado do governador do Estado de São Paulo, João Doria.

Os dois visitaram as obras de instalação do hospital de campanha no Estádio do Pacaembu no período da tarde.

Segundo o prefeito, há, neste momento, 2.100 leitos nos hospitais de campanha na capital paulista.

Outros 725 leitos de UTI serão acrescentados na cidade para reforçar o atendimento de pessoas infectadas com covid-19.