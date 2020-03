Alice Wegmann se declara a João Vicente de Castro: Continuo me apaixonando todos os dias

27/03/2020 | 16:11



Nessa sexta-feira, dia 27, João Vicente de Castro completa 37 anos de idade. E Alice Wegmann fez uma declaração e tanto ao ator:

Eu primeiro digitei tudo na terceira pessoa como se estivesse contando pros outros sobre você, como já fiz outras vezes. Então, deixei tudo em branco e comecei de novo. Esse texto é pra você, não importa quem mais veja. Esse bilhete você me escreveu anos atrás, quando me mandou uma lembrança pela minha formatura. eu gosto do quanto você sabe prestigiar quem ama, mesmo que de vez em quando acabe saindo à francesa - até porque, com você, eu aprendi que isso pode ser chique.

Ela postou um clique do tal bilhete.

Alice, que terminou namoro em janeiro, continuou:

Quando a gente se conheceu, eu não fazia ideia de que eu iria pensar em você por todos os outros dias depois; sempre com tanto afeto, tanto encanto e tanto amor. Logo de cara eu te apelidei de Cafa. De Cafa você virou Cafildo. De Cafildo virou Fildo. E desde então somos Duco e Dinha, Fildo e Fuça, Zão e Zin, Jovi e Lili, João e Alice. Eu me apaixonei por você, é verdade. Mas continuo me apaixonando todos os dias. Eu gosto de você ser grande com olhinhos pequenos de mel. De você ser forte e já ter chorado no meu peito. De ser bravo e ter patinhos de borracha enfileirados na banheira. Eu gosto quando eu posto vídeo lutando boxe e você me corrige por aqui, dizendo que tô jogando peso demais na perna da frente. Gosto quando chega no estúdio de luta, me dá uma rasteira e me joga no chão que nem criança pra ganhar cosquinha.

O textão seguiu...

Gosto de como você cuida dos seus. Gosto do seu gosto por aprender e ensinar. E pro tanto que você me faz feliz, Fildo, nenhum Jardim Botânico compensa. O mundo tá muito louco, muito cheio de incertezas. Você é uma das certezas que eu tenho e quero continuar tendo. Te amo maior que o mar da Bahia que a gente gosta de navegar, mais forte que seu soco no sparring e mais longo que o barulho do tempo que falta pra essa quarentena passar e a gente se ver de novo. Um beijo molhado e um abraço virtual quentinho, daqueles que você dobra um pouco as costas pra chegar mais junto de mim. Fuça.

João Vicente de Castro respondeu a declaração:

Te amo dinha, muito e pra sempre. Que texto. Mas meu cartão também não foi ruim não, te amo.