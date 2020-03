Dani Calabresa conta que está aproveitando a quarentena para transar muito com o namorado

27/03/2020 | 16:11



Dani Calabresa, assim como diversos outros famosos, está sob quarentena, para evitar a disseminação do novo coronavírus. Em uma live divertida na última quinta-feira, dia 26, ao lado de Luciana Gimenez, a humorista deu detalhes sobre sua vida amorosa e revelou que tem aproveitado esse período em casa para curtir muito a companhia de seu namorado, Richard Neuman.

Luciana logo brincou:

- Amiga, aí você faz sexo uma vez, duas vezes, três vezes. Daqui o pouco boy não te aguenta mais.

E ela respondeu, segundo informações da colunista Patrícia Kogut:

- Esta quarentena... Um dia pensei: A gente já transou, comemos. Depois trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí eu fui dar um beijo, a gente começou a se agarrar de novo. Nossa, vamos transar de novo? Mas peraí, vamos focar. Eu tô de pijama. Eu gosto de ficar em casa, mas é difícil concentrar e fazer as coisas.

Brincando, Luciana ainda disse:

- Aproveita que você está confinada com a coisa boa, eu tô sozinha comigo mesma.

A ex de Marcelo Adnet ainda se declarou ao amado:

- Agradeço a Deus de verdade, Deus me mandou um amor, é uma cesta básica. É um amor de pessoa, a gente se dá tão bem. A gente está passando... Parece um teste. Estamos há 12 dias direto juntos em casa. Tá bacana.

Depois, deu mais detalhes sobre o começo do namoro:

- A gente se conheceu no dia 8 de dezembro. Foi a coisa mais linda. A gente começou a ficar, ficar. E foi tão natural. No dia 4 de janeiro, ele me comunicou que a gente estava namorando. A gente já estava chorando, com saudade, se abraçando, falando o quanto a gente se amava. Ele disse: Eu já estou falando para meus amigos que somos namorados. Eu perguntei: Isso é um pedido? Ele falou: Isso é um comunicado. Foi em menos de um mês.

Fofos, né?