Após falar sobre status de relacionamento, Saulo Poncio aparece dançando com Gabi Brandt em vídeo do Tik Tok

27/03/2020 | 16:10



Assim como Marcos Mion, Justin Bieber e outras celebridades, Gabi Brandt faz sucesso no Tik Tok, e parece que agora até o marido da digital influencer, Saulo Poncio, se rendeu à rede social - e aproveitou para mostrar que o clima está ótimo entre ele e a esposa!

Para quem não lembra, após diversos rumores de supostas traições vindas do vocalista da UM44K, os dois ficaram meses sem serem vistos juntos. No entanto, na última segunda-feira, dia 23, o cantor publicou uma foto junto com Gabi no Instagram e ainda falou sobre o relacionamento, dizendo que não havia nenhum tipo de inimizade entre os dois.

Agora, dando indícios de que eles teriam realmente se reconciliado, Saulo publicou em sua página do Tik Tok um vídeo junto com Gabi em que os dois aparecem rindo e fazendo uma coreografia bem famosa entre os usuários. Alguns internautas, no entanto, não curtiram muito a interação dos dois. Uma pessoa escreveu:

Prefiro me iludir acreditando que eles são amigos do que acreditar que voltaram.