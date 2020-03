Evento de aniversário da Rainha Elizabeth II é cancelado por conta da pandemia do coronavírus

27/03/2020 | 16:10



A pandemia do coronavírus tem cancelado e adiado vários eventos importantes mundo afora, como o Lollapalooza no Brasil e o Festival de Cannes na França. Já nesta sexta-feira, dia 27, foi a vez da Inglaterra anunciar o corte da maior celebração pública do país.

A Trooping The Colours, parada que homenageia o aniversário da Rainha Elizabeth II, aconteceria no dia 13 de junho (apesar da data de nascimento oficial da monarca ser em 21 de abril), e foi cancelada pela família real, de acordo com informações da revista People.

Em um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham afirma que está analisando outras formas de fazer a comemoração, de acordo com as recomendações dadas pelo governo britânico.

Seguindo a linha dos conselhos do governo, foi concordado que a Parada de Aniversário da Rainha, também conhecida como Trooping The Colour, não acontecerá em sua forma original. Várias opções estão sendo consideradas, de acordo com orientações relevantes.

Por conta do coronavírus, a Inglaterra está passando por um período intenso de quarentena. As novas recomendações permitem que os ingleses saiam de suas casas apenas para fazer exercícios físicos ao ar livre uma vez ao dia, ir ao mercado, ao trabalho (caso não seja possível realizá-lo de casa ou seja um serviço essencial) ou à farmácias e hospitais.

A Trooping The Colours, maior comemoração do Reino Unido, acontece há mais de 260 anos e conta com 1400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos. Na última quarta-feira, dia 25, o príncipe Charles, filho da Rainha Elizabeth II, testou positivo para o coronavírus.