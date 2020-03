Janaína Paschoal: instigar exposição das pessoas trará 'consequências trágicas'

27/03/2020 | 15:51



A deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) voltou, nesta sexta-feira, 27, a criticar o presidente Jair Bolsonaro pela forma como ele vem conduzindo a crise do coronavírus. Utilizando as redes sociais, a parlamentar criticou a pressa em encerrar a quarentena e a necessidade de reorganizar a quarentena.

"Líderes italianos estão pedindo desculpas pelo erro cometido com as campanhas "Itália não pode parar"; "Milão não pode parar". Os assessores do Presidente não têm capacidade para ler os jornais atuais de outros países?", escreveu Janaína.

Sobre a coordenação das medidas a serem adotadas, Janaína considerou que o próprio Planalto poderia ficar responsável. No entanto, afirmou que "instigar as pessoas a se expor vai trazer consequências trágicas". "Sugiro que os assessores do Presidente se informem com os dados atuais e parem de usar vídeos desatualizados para confundir a população!", disse.

Aliada de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, Janaína rompeu com o presidente pouco depois do começo da epidemia no Brasil. Janaína chegou a pedir a renúncia de Bolsonaro, após o presidente comparecer a uma manifestação no dia 15 de março, depois de ter mantido contato com o secretário Fábio Wajngarten, que havia testado positivo para o novo coronavírus.deputada encerrou sua sequência de mensagens pedindo que quem fosse capaz de manter o auto-isolamento, mantivesse. "Quem pode ficar em casa, trabalhando remotamente, fique! Estará se ajudando, ajudando os demais e, em especial, o sistema de saúde!", finalizou.