Eduardo Costa diz que doação contra coronavírus foi após perda familiar e nega quantia de dois milhões e meio de reais

27/03/2020 | 15:10



Eduardo Costa criticou a atitude dos apresentadores Rodrigo Faro e Luciano Huck de bater palmas para os profissionais da saúde. Após o ocorrido, surgiram boatos nas redes sociais de que o cantor teria doado uma quantia de dois milhões e meio de reais para o SUS (Sistema Único de Saúde) para ajudar no combate a pandemia causada pelo coronavírus. Os rumores causaram reações controversas: enquanto os internautas o parabenizavam pela atitude, Antonia Fontenelle disse duvidar da doação.

Nessa sexta-feira, dia 27, a assessoria de Eduardo Costa desmentiu os boatos para a coluna de Ricardo Feltrin. Segundo o colunista, o cantor declarou que fez uma doação para a compra de respiradores, mas que não revelaria o valor:

- A compra de respiradores foi feita com investimento próprio e de alguns empresários. O valor não será divulgado porque eu e meus parceiros não buscamos promoção, só estamos tentando ajudar pessoas.

Eduardo afirmou, também nessa sexta-feira, segundo o colunista Leo Dias, que se reuniu com empresários em Minas Gerais para pensarem em uma doação para o SUS:

- A princípio iríamos doar dinheiro para o SUS, mas depois as pessoas decidiram que era melhor comprar equipamentos de respiração. Algo que não é barato. É importado. Jamais quis falar disso, mas a informação caiu na imprensa. Acho muito ruim fazer comercial de causa própria.

O cantor disse, ainda, que, após a morte de uma pessoa próxima, resolveu colaborar com a situação:

- Perdi uma pessoa muito importante para mim. Não falei nada antes porque não quis causar mais pânico. Mas, foi quando perdi essa pessoa que me conscientizei que precisava fazer alguma coisa. Era uma pessoa que me deu abrigo, amor, lá quando eu tinha 17 anos, e faleceu agora. Foi tudo muito rápido. Acabei descobrindo só no velório que era uma suspeita deste coronavírus. Isso acendeu uma luz em mim.