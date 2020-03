EUA: Câmara dos Representantes aprova pacote de US$ 2 trilhões contra coronavírus

27/03/2020 | 15:02



A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira, dia 27, o pacote de US$ 2 trilhões para estimular a economia do país, em meio à pandemia de coronavírus. A legislação já passou para o Senado e agora segue para sanção do presidente Donald Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.