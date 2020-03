Jogo incentiva jovens a encontrar soluções para combater o coronavírus

Bianca Bellucci

Do 33Giga



27/03/2020 | 14:18



O game Jornada X: Operação Antivírus tem a proposta de reunir usuários entre 12 e 25 anos para lutar contra o Covid-19, o novo coronavírus. A ideia é que, online e durante o isolamento, os jovens criem medidas que podem ser aplicadas offline para combater a doença na cidade ou região em que eles vivem.

Na prática, grupos de amigos devem se inscrever no jogo via site e escolher um dos cinco temas disponíveis: grupo de risco, saúde emocional, fake news, economia de quebrada e escassez de água. Em cada categoria, os jovens encontraram missões. Eles devem divulgar o progresso e as soluções encontradas para cada uma delas pelas redes sociais.

O Jornada X: Operação Antivírus é uma iniciativa do arquiteto e urbanista Edgard Gouveia Júnior. Conta com o apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ONG Imaginable Futures, do X-LAB Juiz de Fora, Viração, Escoteiros do Brasil Colégio Sidarta, além das comunidades de Heliópolis e Paraisópolis, em São Paulo (SP).