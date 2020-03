Coronavírus reduz em 50% a circulação de veículos no País, diz estudo

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



27/03/2020 | 12:48



A pandemia causada pelo novo coronavírus transformou o dia a dia do brasileiro, inclusive no que se refere a mobilidade. De acordo com dados do VAI (Vehicle Artificial Intelligence), sistema de conectividade automotiva, o tempo gasto no carro por dia caiu 50,35%, entre 18 e 23 de março, em comparação com a primeira semana do mês. Já o número de viagens por veículo foi reduzido em 41,39%.

Coronavírus e a circulação de veículos

De acordo com a Wings, empresa brasileira desenvolvedora de tecnologias automotivas e criadora do VAI, ao todo, a média de viagens por carro na última semana foi de 4,02, enquanto a média de tempo gasto no carro por dia foi de 62,32 minutos. Na semana anterior, de 10 a 17 de março, quando surgiram as primeiras orientações dos órgãos públicos em relação ao isolamento social e as primeiras medidas de corporações relacionadas ao trabalho remoto e licença de funcionários, a média de viagens por carro foi de 5,97 e o tempo médio gasto no automóvel foi de 105,39 minutos por dia.

Entre 3 e 10 de março, período anterior às medidas efetivas contra a pandemia, a média de viagens foi de 6,86 e o tempo gasto no carro por dia, ficou em torno de 125,53. Os números são referentes a uma frota de 1.435 veículos conectados ao VAI, de todos os estados brasileiros.

Entre os estados, Santa Catarina foi o que apresentou maior redução no uso do carro, com queda de 71% na média de tempo gasto na rua por veículo. Na sequência aparecem Alagoas e Amazonas, com redução de 64% e 59%, respectivamente.

O levantamento também mostrou quais os estados com veículos mais tempo na rua e a evolução neste período. Confira na galeria a seguir.

MÉDIA DE MINUTOS NA RUA/SEMANA ESTADO 18/03 a 23/03 10/03 a 17/03 03/03 a 09/03 Pernambuco 84,82 126,57 151,30 Minas Gerais 62,27 105,11 122,72 Bahia 60,75 98,41 114,66 Rio de Janeiro 59,36 109,93 130,78 Espírito Santo 55,25 100,87 113,16 Distrito Federal 54,52 83,40 129,58 São Paulo 52,58 80,55 99,97

Museus automotivos para conhecer sem sair de casa

Em tempos de isolamento social, confira na galeria alguns museus para conhecer sem sair de casa.

