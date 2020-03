Demi Lovato está passando a quarentena com o novo suposto namorado

27/03/2020 | 11:11



Parece que nem todos estão passando o isolamento sozinhos. Na tarde da última quinta-feira, dia 26, a cantora e atriz Demi Lovato foi fotografada fazendo algumas compras na companhia do ator de Young and the Restless, Max Ehrich, supostamente seu novo namorado. De acordo com uma fonte do E! News, os dois têm se encontrado há algumas semanas, e estão passando a quarentena juntos na casa de Demi.

- Eles têm alguns amigos em comum, mas Demi está apresentando Max aos seus amigos mais próximos via Facetime desde que entrou em quarentena. É muito novo, mas eles definitivamente estão saindo e vendo onde isso leva. Eles passaram muito tempo juntos, mas eu não diria que é um relacionamento exclusivo ainda.

Apesar de Lovato e Ehrich ainda não terem comentado publicamente a natureza da relação, eles têm trocado mensagens fofas pelo Instagram. No dia 11 de março, o ator postou um vídeo no qual ele toca piano e canta a música Let me Love You, do artista Mario, com a legenda:

