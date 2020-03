Razer e Razer Gold promovem rave online com sorteios de produtos e créditos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/03/2020 | 10:48



A hora é de isolamento social, mas isso não significa o fim da diversão. Para ajudar a manter o alto astral em casa, a Razer, marca de periféricos para gamers, e o Razer Gold, crédito virtual que pode ser usado para comprar jogos digitais e conteúdos de mais de 33 mil títulos, promovem o Cloud Clubbing, uma rave online com 24 horas de duração.

Durante o evento, serão sorteados um headset Razer Kraken e, de hora em hora, créditos virtuais Razer Gold. A ação acontece em parceria com a Bigo, aplicativo gratuito para transmissão de vídeos ao vivo, e a Zouk, rede de boates em Singapura, e espera alcançar pessoas do mundo todo por meio da música, tecnologia e interação virtual.

O Cloud Clubbing começa hoje (27) às 9h e vai até a manhã de sábado. Para participar, basta baixar o aplicativo Bigo Live (Android e iOS) e acompanhar a transmissão pelo canal da Razer (Bigo ID: Razer). Durante a live streaming o público ainda poderá interagir via chat com os DJs da Zouk que fazem a transmissão usando várias funções do app, como o envio de presentes virtuais transacionados com créditos Razer Gold.