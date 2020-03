Faber Castell libera online 17 cursos de desenho e pintura

Marcella Blass

Do 33Giga



27/03/2020 | 10:48



Em meio ao isolamento social para conter o avanço da Covid-19, muitas empresas têm liberado conteúdo gratuito para manter todo mundo ocupado em casa. Uma delas é a Faber Castell, que disponibilizou online 17 cursos de desenho e pintura que vão encantar artistas e amadores.

Todos os cursos da plataforma online estarão disponíveis gratuitamente aqui até o dia 19/04. Entre as lições disponíveis, estão conteúdos sobre criatividade, desenho, lettering, narrativa, composição, desenvolvimento de personagens, atividades mão na massa para fazer em família e muito mais.

As aula são compostas por vídeos e textos, e tem duração de 30 minutos até 1h30. Para fazer a matrícula, é preciso preencher um cadastro para criar uma conta no site. Com tudo feito, é só começar a criar!