Com coronavírus, Boris Johnson pede: 'fique em casa, salve vidas'

27/03/2020 | 09:04



Ao confirmar que está com o novo coronavírus, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que, mesmo isolado, continuará liderando a resposta do governo por videoconferência enquanto o Reino Unido combate o vírus. "Juntos vamos vencer isso", disse o premiê, acrescentando a hashtag #StayHomeSaveLives (Fique em casa, salve vidas). Boris Johnson informou nesta sexta-feira, 27, por meio de sua conta na rede social Twitter que fez o teste para o coronavírus e o resultado foi positivo. "Nas últimas 24 horas, desenvolvi sintomas leves e testei positivo para coronavírus", escreveu o premiê.