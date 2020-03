Rafael Sóbis diz que 'fugiu' do Corinthians, mas revela que pode voltar um dia

27/03/2020 | 08:20



O atacante Rafael Sóbis revelou que abriu mão de assinar contrato com o Corinthians em lealdade ao seu empresário. O jogador de 34 anos, que hoje defende o Ceará, contou que o fato ocorreu quando ele ainda estava nas categorias de base do time paulista.

De acordo com Rafael Sóbis, ele só assinaria um contrato profissional se dispensasse seu agente na época. "Quando completei 16 anos me ofereceram um contrato, não vou citar pessoas, já tem 20 anos isso. Eles me obrigaram a levar meus pais e assinar. Eu seria 100% do Corinthians. Faltaria com lealdade ao meu empresário. Aí fugi para ir à Justiça. Eu fui leal. A história foi que falei que ia levar a roupa para lavar e nunca mais voltei", contou o atacante, em entrevista ao canal FOX Sports.

Ainda na base, Rafael Sóbis se transferiu para o Internacional, onde a sua carreira deslanchou. Teve passagens por Betis-ESP, Al Jazira-EAU, Fluminense, Tigres-MEX, Cruzeiro e voltou em mais duas oportunidades ao clube colorado, além de passagens por seleção brasileira de base e principal. Ele chegou nesta temporada para defender o Ceará.

Rafael Sóbis se esquiva se ter aberto mão de assinar com o Corinthians foi um bom negócio. "Não sei se afetou, tive uma carreira boa, mas não quer dizer que não seria boa (se ficasse). Fui leal", afirmou o jogador, que chegou a ser sondado nos últimos anos para defender a equipe paulista.

O atacante não descarta, porém, que um dia possa voltar ao Corinthians. Entretanto, reforça que seu pensamento no momento é ajudar o Ceará, clube onde fez cinco gols neste ano. "Se eu render bem, se não tiver lesões, se for produtivo, posso me abrir para outros clubes ou seguir no clube que estou. Só no fim do ano saberei isso. Jogadores com 33 ou 34 só fazem contrato de um ano. É melhor para o jogador e clube. Quem sabe no fim do ano?", questionou.