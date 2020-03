Grande ABC tem 4 novos confirmados

Dérek Bittencourt

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



26/03/2020 | 22:55



O Grande ABC registrou ontem quatro novos casos confirmados do novo coronavírus, sendo dois em Santo André e dois em São Bernardo. Assim, a região conta com 45 pacientes que testaram positivo para Covid-19 – um deles morreu em Santo André. Além disso, há 1.319 suspeitos de estarem com a doença nas sete cidades. São Bernardo registra o maior número de casos, com 537. Inclusive, por meio de nota, a Prefeitura informou que, atendendo às orientações da Secretaria de Saúde do Estado, “todos os quadros respiratórios atendidos no município serão enquadrados em casos suspeitos”.

As cidades do Grande ABC apuram ainda pelo menos 11 mortes que podem estar relacionadas à Covid-19, sendo quatro delas em Santo André, cinco em São Caetano, uma em Diadema e uma em Ribeirão Pires.

O Estado de São Paulo segue sendo o que registra o maior número de casos confirmados e fatais no País. Já são 1.052 infectados e 58 mortos, enquanto o Brasil tem 2.915 pacientes que testaram positivo e 77 óbitos – dados do Ministério da Saúde. Aliás, São Paulo registrou em um dia aumento de 42% de casos graves em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após confirmação do contágio pelo novo coronavírus: somam 84, entre hospitais particulares e públicos.

EM SÃO CAETANO

O vice-prefeito de São Caetano, Beto Vidoski (PSDB), testou positivo para o coronavírus e será o 17º caso do município – ele fez o exame em rede particular, por isso ainda não está incluído nos números oficiais. Em vídeo postado nas suas redes sociais ele disse que vai cumprir a quarentena em

O político contou que começou a tossir anteontem pela manhã e teve febre baixa. Procurou ajuda médica e foi internado, tão logo os profissionais desconfiaram do coronavírus. O resultado do teste saiu ontem pela manhã. “Já fui medicado e estou bem”, garantiu Vidoski, que também é secretário de Esporte, Lazer e Juventude.

Outros dois políticos da região que testaram positivo para o novo coronavírus foram o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e sua mulher, a primeira-dama e deputada estadual Carla Morando (PSDB). Ambos também estão em isolamento.