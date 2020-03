Estadual do PTB intervém em São Caetano

da Redação



27/03/2020 | 00:01



O presidente paulista do PTB, deputado estadual Campos Machado, deliberou pela destituição do diretório municipal do partido em São Caetano e afastamento dos antigos dirigentes na cidade. Segundo o mandatário, os comandantes locais “estavam por demais vinculados à atual administração”. A comissão até então era comandada pelo ex-vereador Jorge Salgado, atualmente secretário de Segurança. Diante da decisão, o líder petebista nomeou uma nova executiva, que será presidida por Juan Munoz.

Essa nova comissão provisória é composta por 11 nomes, tendo ainda Aghata Palacio – mulher do ex-vereador Fabio Palacio (PSD) – como tesoureira, e Vinicius Castro, César Alexandre, Lozano Rúbio e Airton Pequeno na condição de integrantes. Com a dissolução assinada, o PTB sinaliza que será oposição no processo eleitoral de outubro. A proposta de mudança na formação, de acordo com a estadual, tem objetivo de “fazer completa renovação no PTB municipal”. Campos solicitou, de imediato, aos novos dirigentes, a constituição de departamentos, como PTB Jovem, além de frisar “total autonomia” ao grupo, inclusive, para participar de eventual chapa majoritária.

Para Campos, “a situação em São Caetano estava insustentável, já que, com a quase total vinculação dos atuais dirigentes com o atual governo municipal, o PTB havia se transformado num simples quintal de um outro partido político”, referindo-se ao tucanato. Diante da decisão, o presidente estadual se comprometeu a, “tão logo vencida a batalha contra o coronavírus, realizar grande evento de filiações e de refiliações de antigos petebistas ao partido”, disse, após citar que os ex-prefeitos petebistas Walter Braido e Luiz Olinto Tortorello ajudaram a escrever a história de São Caetano.

Campos acredita que, com essa mudança, já formalizada junto à Justiça Eleitoral, tradicionais nomes do PTB possam voltar a participar da vida da legenda no município, que ele considera um dos berços do partido no País.