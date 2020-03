Com fissura, PTB andreense corre risco

Fábio Martins



27/03/2020 | 00:01



Diante do desgaste desencadeado desde 2017, o PTB de Santo André, do vice-prefeito Luiz Zacarias, tende a correr riscos na eleição de outubro. Apesar da provável manutenção do popular Zacarias na dobrada majoritária, ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), a chapa proporcional da sigla vem perdendo adesões de figuras campeãs de voto internamente. Isso porque o indicativo da quebra de acordo de licença do filho e vereador Lucas Zacarias do mandato ainda provoca fissuras. Entre esses políticos está Edson Sardano, que obteve 6.132 votos, primeiro da lista. Ex-secretário de Segurança, ele já assinou filiação no PSD, também no arco de alianças do tucano. Existe grande probabilidade também de saída do ex-vereador Marcos Pinchiari – registrou 4.037 sufrágios, terceiro do rol. Pinchiari teve de deixar o gabinete com o retorno de Sardano à cadeira no fim de ano – nos bastidores, é sondado no DEM e PSDB. Lucas não se mobilizou com a situação nem antes nem depois. Pode ficar ‘sozinho’.

BASTIDORES

Sugestão do ex

Pré-candidato a uma vaga de vereador no pleito de outubro, o ex-prefeito de Santo André Carlos Grana (PT) sugeriu proposta de alcance social, via redes sociais, ao prefeito Paulo Serra (PSDB). Para o petista, é necessário ao Paço a apresentação de plano de distribuição de cesta de alimentos às crianças que estudam na rede de ensino, tendo em vista a suspensão das aulas e falta de acesso dos alunos à merenda escolar. “É preciso que se dê atenção à segurança alimentar das crianças. Sugiro que se transforme os alimentos em cestas, que serão distribuídas semanalmente por meio da rede municipal. Espero atenção, apoio da Prefeitura e da sociedade para garantir a superação deste período tão difícil.”

Já em andamento

Com a circulação do vídeo de sugestão do ex-prefeito Carlos Grana (PT), o Diário entrou em contato com a Prefeitura para identificar se havia viabilidade ou projeto em andamento neste sentido. O governo Paulo Serra (PSDB) alegou, contudo, que já instituiu, antes mesmo da indicação do petista, programa denominado Merenda em Casa, criado a partir de estudo visando abastecer famílias que dependem dessa alimentação diária servida nas escolas.

Seguindo passos

A Câmara de Santo André seguirá a medida adotada pela Prefeitura e decidiu antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário. A quitação já foi encaminhada pelo Legislativo – o Paço, de praxe, adiantava a prestação para junho, mas resolveu tomar a iniciativa, como registrou o Diário na edição de ontem, para tentar minimizar os impactos da crise diante da ‘quarentena’ concedida e de combate à pandemia do novo coronavírus. A decisão da mesa diretora do Legislativo, presidida por Pedrinho Botaro (PSDB), tem o mesmo objetivo como base da ação.

Com teste positivo

Parlamentares de São Bernardo demonstraram preocupação diante do fato de o prefeito Orlando Morando (PSDB) ter diagnóstico positivo para teste da Covid-19. Isso porque boa parte deles, principalmente aqueles que formam a mesa diretora, manteve contato com o tucano nos últimos dias. Na última sessão antes da suspensão por 30 dias, realizada quarta-feira, a maioria dos vereadores usava máscara cirúrgica de proteção na ideia de se evitar contágio entre eles e funcionários, uma vez que não era permitido acesso do público à plenária.

Sessões virtuais

Pela primeira vez em sua história, a Assembleia Legislativa resolveu promover sessões virtuais, já que as plenárias ordinárias presenciais estão suspensas devido ao avanço do coronavírus. O Parlamento analisa, por exemplo, os decretos de calamidade pública dos municípios paulistas. As atividades virtuais tiveram início na última terça-feira, com a realização do colégio de líderes partidários – o Grande ABC tem seis deputados na casa. Na segunda-feira, está prevista a primeira sessão deliberativa virtual em 185 anos de trajetória. “A Assembleia possui uma grande missão no combate à Covid-19 e conseguimos manter as atividades à distância. Um momento como esse pede todo nosso esforço e compromisso”, pontuou o parlamentar Thiago Auricchio (PL).