Região segue com vacinação em pelo menos cinco cidades

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/03/2020 | 00:01



Cinco das sete cidades da região devem permanecer com a campanha nacional de vacinação contra a Infleunza, hoje. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires confirmaram que ainda têm doses suficientes para imunizar o grupo de risco – idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde.

Santo André informou que, até o momento, foram aplicadas 62.142 doses da vacina, que correspondem a 54,51% da população-alvo nesta etapa. A Administração ressalta que há reforços disponíveis e não houve falta em nenhum posto.



Em São Bernardo, as vacinas acabaram na terça-feira e, por isso, a cidade suspendeu a campanha até ontem, quando recebeu novas 24 mil doses para serem aplicadas hoje.



Em São Caetano, a campanha não precisou ser suspensa e todos os postos de vacinação estão abastecidos e permanecem com a vacinação normalmente. Assim como em Mauá, que não precisou paralisar a campanha e segue também com a programação.

A escassez das vacinas também afetou Ribeirão Pires. O município recebeu inicialmente 10,7 mil doses, que foram aplicadas entre segunda e quarta-feira. Com o recebimento de mais 3.000 reforços, a campanha também será retomada hoje nas escolas municipais.



Já Diadema informa que recebeu 26 mil doses, divididas em dois lotes, e que foi possível a vacinação em apenas dois dias. Os reforços restantes foram rebalanceados nas unidades, e, segundo a administração, a população foi avisada da interrupção temporária da campanha. A chegada de doses está prevista para hoje.



Rio Grande de Serra também paralisou a campanha. A cidade recebeu no primeiro lote, 1.500 vacinas e quarta-feira, mais 1.700, porém, ontem, em três unidades da cidade tinham apenas 45 doses, que acabaram rapidamente. A previsão de chegada era ontem mesmo, mas a Prefeitura não confirmou se a campanha permanecerá hoje.



Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires vão manter o serviço drive-thru – onde o munícipe é vacinado dentro do carro –, e reforçam que a medida é direcionada, principalmente, aos idosos, pelo conforto e segurança em não descer do carro.