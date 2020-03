Volkswagen decide prorrogar paralisação nas fábricas do País

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



27/03/2020 | 00:05



A montadora alemã Volkswagen anunciou ontem que vai prorrogar a paralisação das fábricas no País, incluindo a planta da Via Anchieta, em São Bernardo, até o fim de abril. Como já tinha anunciado anteriormente, as unidades serão paralisadas por causa da pandemia.

“A partir desta data, a produção será retomada de acordo com a programação da cadeia de suprimentos e de logística de cada fábrica. Durante esse período os empregados estarão em férias coletivas, medida que faz parte das ferramentas de flexibilização previstas em acordo coletivo de trabalho”, informou a empresa, em nota divulgada à tarde.

A informação foi confirmada pelo SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC). Cerca de 7.000 empregados – do total de 9.000 na unidade – estavam em banco de horas desde o início desta semana. A partir do dia 31, eles teriam férias de duas semanas. Os trabalhadores do setor administrativo já estavam em home office.