Empresários doam máscaras e álcool gel para delegacias do Estado

27/03/2020 | 00:00



Empresários de várias partes do Estado doaram 200 quilos de álcool gel e 2.000 máscaras para a Adpesp (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo). O material foi acrescido a outros 65 quilos de álcool gel comprados pela entidade e que será distribuído para todas as delegacias de São Paulo, aumentando a proteção dos profissionais.

“Em um momento de crise, como a pandemia que estamos enfrentando, é importante a união de todos. A Adpesp tem como fundamento defender os interesses da classe à qual representa, mas não nos esquecemos – um só minuto – que o delegado de polícia é um ser humano. Precisamos proteger e valorizar o ser humano policial”, comenta o presidente da associação, Gustavo Mesquita Galvão Bueno.

Ciente da falta de infraestrutura em muitas delegacias do Estado e diante da crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19, a entidade criou canal de apoio aos delegados de polícia, por e-mail e WhatsApp, para que possam compartilhar dificuldades, solicitações e dúvidas. Em nota, a Adpesp diz que “a diretoria da entidade estará de prontidão para solucionar todas as questões ou encetar gestões junto aos órgãos competentes, a fim de que os colegas continuem exercendo suas funções com o mínimo de segurança e dignidade”.

Ainda no início da crise do novo coronavírus, a Adpesp protocolou ofício junto à SSP (Secretaria da Segurança Pública) solicitando medidas emergenciais para proteção dos policiais civis e da população em geral. Dentre as ações foram sugeridos, principalmente, a compra de álcool gel e sabão para limpeza das mãos e máscaras; e o contingenciamento dos serviços prestados pela polícia civil, privilegiando aqueles considerados essenciais.