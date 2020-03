Isolamento obrigatório para escapar da Covd-19 pode agravar fobia social

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/03/2020 | 00:00



Pessoas que sofrem de fobias sociais, como dificuldade extrema de se relacionar com os outros, devem estar atentas ao período de quarentena pela grande chance de o quadro evoluir para depressão. O alerta é da psicóloga especialista em transtornos de ansiedade Nataly Martinelli. “Quando falamos em fobia social é importante lembrar que ela é o transtorno de ansiedade mais comum”, pontuou.

“Primeiro, é importante a gente distinguir o medo da fobia”, alertou a psicóloga. “Medo é um mecanismo de proteção e faz com que a gente não se exponha a tantos riscos, é normal. Fobia é o medo exagerado, causa sofrimento”, detalhou. Nataly explicou que a fobia social está associada ao medo do julgamento alheio, de ser avaliado por outras pessoas e dificuldade com todo tipo de interação social.

E se em um primeiro momento a ideia de se isolar socialmente possa parecer algo confortável para quem tem fobias sociais, o efeito pode ser justamente o oposto, destacou a especialista. “Para essas pessoas, manter uma rotina, sair, ir ao trabalho, para faculdade ou algum curso, as obriga a manter um mínimo de convívio social. Sair desta rotina e passar para uma situação de isolamento pode desencadear sentimentos de solidão e tristeza, que podem evoluir para depressão”, destacou.

Como forma de prever estes quadros, Nataly recomendou que as pessoas com fobias sociais mantenham o contato com seus terapeutas por meios on-line e procurarem técnicas que acalmem a mente e favoreçam o autoconhecimento. “Ioga, meditação, são atividades que vão ajudar nesse momento”, citou.

Para os familiares de pessoas que têm fobias sociais, a psicóloga recomendou o exercício da empatia e da escuta. “Se colocar no lugar do outro, acolher, ter empatia. Se mostrar disponível para realização de outras atividades que não apenas acompanhar o noticiário. Cozinhar juntos, ver um programa leve, tudo isso ajuda a reduzir o estresse e mantém nosso sistema imunológico mais fortalecido”, complementou.

Nataly aconselhou que, para quem tem a possibilidade, este é um bom momento para se interessar por alguma atividade nova, utilizando as facilidades de diversas aulas e tutoriais da internet. “Conectar-se com coisas que podem ser nossos propósitos de vida ajuda a nos fortalecer neste momento”, concluiu.