George, Charlotte e Louis participam de homenagem para profissionais da saúde

26/03/2020 | 21:05



Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 26, os filhos do príncipe William e Kate Middleton participaram de uma homenagem para os profissionais da área de saúde do Reino Unido. Na publicação os príncipes George, Charlotte e Louis aplaudiram os envolvidos no combate ao novo coronavírus.

"Para todos os médicos, enfermeiras, cuidadores, clínicos gerais, farmacêuticos, voluntários e outros funcionários do NHS", diz a publicação feita na conta de William e de Kate. O NHS é o serviço de saúde pública do Reino Unido, equivalente ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A publicação foi uma forma de agradecer a esses profissionais por "trabalharem incansavelmente" para ajudar os afetados pela covid-19 no país. Até o dia 24 de março, o Reino Unido já registrou mais de seis mil casos da doença e mais de 300 mortes.