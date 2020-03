Volkswagen prorroga suspensão até o fim de abril

26/03/2020 | 20:37



A Volkswagen do Brasil decidiu prorrogar a suspensão da produção no País até o fim de abril, em razão dos impactos do coronavírus. A montadora, que paralisou as atividades na última segunda-feira, dia 23, previa retorno em três semanas, no dia 13 de abril.

Segundo nota enviada pela empresa à imprensa na noite desta quinta-feira, a produção será retomada de acordo com a programação da cadeia de suprimentos e de logística de cada fábrica. Durante esse período, os empregados continuam em férias coletivas, medida que está prevista em acordo coletivo.

No Brasil, a Volkswagen tem 15 mil empregados, espalhados em quatro fábricas: São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP), São José dos Pinhais (PR) e São Carlos (SP), um centro de peças em Vinhedo (SP) e escritórios regionais.