Caixa reduz juros e oferta R$ 33 bi a mais, somando R$ 111 bi em ações

26/03/2020 | 20:34



O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta quinta-feira, 26, durante live do presidente Jair Bolsonaro, novas medidas para combater os efeitos do coronavírus na economia. Além de reduzir os juros de modalidades como cheque especial e parcelado do cartão, disponibilizou mais R$ 33 bilhões em linhas de crédito, totalizando R$ 111 bilhões, conforme antecipou ontem o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Outros R$ 78 bilhões já haviam sido anunciados na semana passada.

Os novos recursos serão repassados para linhas como capital de giro, compra de carteiras, para Santas Casas, além do crédito agrícola. "Estamos liberando um total de R$ 60 bilhões em capital de giro, em especial para pequenas e micro empresas, R$ 40 bilhões em compra de carteiras, R$ 5 bilhões para Santas Casas e R$ 6 bilhões para a agricultura", detalhou Guimarães, que participa da Live semanal do presidente Bolsonaro, com uma máscara no rosto.

Do lado da redução dos juros, ele anunciou que a taxa do cheque especial caiu de 4,9% para 2,9% ao mês para clientes que recebem salário na Caixa. Desde que assumiu o comando do banco público, no início do ano passado, Guimarães tem se debruçado no tema. O cheque especial na Caixa tinha juros de 14% ao mês e já havia sido reduzido em dois movimentos.

O executivo informou ainda que a taxa de juros do parcelamento de fatura do cartão de crédito, que é na média 7,7% ao mês, passará a ser a partir de 2,90% ao mês, uma redução de 62,3%. As condições especiais do das modalidades, conforme o banco, serão válidas por 90 dias a partir de abril. Outras linhas como capital de giro, para hospitais como a Santa Casa, crédito direto ao consumidor e penhor também tiveram redução dos juros.

Líder do financiamento imobiliário no Brasil, a Caixa também tem anunciado medidas para facilitar os clientes da casa própria, oferecendo uma carência para o pagamento das prestações. Conforme Guimarães, a pausa, que já foi acionada por 750 mil pessoas, foi ampliada de 60 dias para 90 dias. "Estamos analisando. Se necessário, vamos ampliar para 120 dias", informou o executivo.

O presidente da Caixa anunciou ainda que a Caixa já liberou R$ 3,35 bilhões para estados e municípios tocarem obras urgentes, em um total de 246 operações com 195 tomadores). Ainda estão em estudo no banco público 324 operações de financiamento que somam R$ 5,16 bilhões.

Durante a live, Bolsonaro comentou sobre a inclusão das lotéricas como serviços essenciais para evitar que essas unidades ficassem fechadas durante medidas de isolamento e quarentena adotadas por alguns estados e cidades no Brasil. Segundo ele, de um total de 13 mil lotéricas, 2,5 mil estavam com as portas fechadas.

"As loterias são a espinha dorsal da atuação da Caixa e são bem importantes para ajudarmos no pagamento de R$ 600,00 por conta da crise", explicou Guimarães, que foi elogiado por Bolsonaro durante a Live. " Nota dez Pedrão", disse.