Os 95 anos da Billings. Noventa e cinco?

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/03/2020 | 00:01



Hoje é o Dia do Reservatório Billings (Lei Estadual 12.365, de 27 de abril de 2006). É que em 27 de março de 1925 o presidente da República, Arthur Bernardes, assinava o decreto 16.844, aprovando o plano de obras da Light voltado à produção de energia. O Rio Grande seria represado e nasceria a Represa Billings.

Memória já escreveu: o dia 27 de março de 1925 representa a história oficial do documento acima. A formação da represa levaria um tempo. Ao longo dos anos ouvimos vários antigos que citaram o ano de 1927, quando as águas começaram a subir. É uma história envolvente.

Aproveitamos o ensejo para lembrar que o Grande ABC é formado por várias bacias hidrográficas, as urbanas e as dos mananciais. A Represa Billings encobriu vários leitos de rios. E o urbano também, com a verdadeira ‘entubação’ de trechos de córregos que cortam as nossas cidades.

Hoje as crianças se surpreendem ao saber que vias como a Faria Lima, em São Bernardo, por onde passa o sistema trólebus, tem abaixo o principal ribeirão urbano da cidade, o dos Meninos, que já foi o Rio dos Couros.

Santo André cobriu o Córrego do Cemitério; São Caetano, a maior parte do Córrego Utinga; e assim por diante.

Diário há meio século

Sexta-feira, 27 de março de 1970; ano 12; edição 1196 Manchete – Prazo expira hoje (27 de março de 1970). Sequestradores do cônsul paraguaio em Ituzaingó, na Argentina, ameaçavam lançar o cadáver do diplomata ao Rio da Prata. Queriam a troca por dois guerrilheiros presos. Movimento Sindical – Sindicato dos Químicos do ABC distribui bolsas de estudos para os filhos dos seus funcionários. Semana Santa – O grupo teatral A Turma encenava a Via Sacra no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em São Caetano. Drama apresentado por Vera Ribeiro Carvalho, Silvia Tessuto, Dario Cavana, Antonio Carlos Carvalho. Na direção, José Bonifácio de Carvalho, o Boni. Gente – Paulo de Oliveira Pimenta, diretor administrativo da Câmara Municipal de São Caetano.

Em 27 de março de...