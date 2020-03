25 carros usados para comprar por até R$ 60 mil

Leo Alves

Atualmente, com R$ 60 mil é possível comprar alguma versão de entrada ou intermediária de modelos compactos, como Polo e Virtus, da Volkswagen, Onix e Onix Plus, da Chevrolet, e Argo e Cronos, da Fiat. Porém, no mercado de usados a realidade é diferente. Dá para comprar carros maiores, importados e de luxo.

Na galeria a seguir, confira algumas opções. Os preços informados foram obtidos nos anúncios do site Webmotors.

25 carros usados para comprar até R$ 60 mil

Foto: Divulgação BMW 118i 2011/2012 - R$ 49.900 Foto: Divulgação BMW 118i 2011/2012 - R$ 49.900 Foto: Divulgação BMW 320i 2010/2011 - R$ 49.990 Foto: Divulgação BMW 320i 2010/2011 - R$ 49.990 Foto: Divulgação Chevrolet Captiva 2.4 AT 2014/2015 - R$ 52.990 Foto: Divulgação Chevrolet Captiva 2.4 AT 2014/2015 - R$ 52.990 Foto: Divulgação Chevrolet Spin Advantage 2017/2018 - R$ 54.890 Foto: Divulgação Chevrolet Spin Advantage 2017/2018 - R$ 54.890 Foto: Divulgação Fiat 500 1.4 Cult automatizado 2014/2015 - R$ 39.490 Foto: Divulgação Fiat 500 1.4 Cult automatizado 2014/2015 - R$ 39.490 Foto: Divulgação Fiat Freemont 2.4 Precision 2013/2014 - R$ 51.900 Foto: Divulgação Fiat Freemont 2.4 Precision 2013/2014 - R$ 51.900 Foto: Divulgação Ford Focus hatch 1.6 S 2013/2014 - R$ 44.900 Foto: Divulgação Ford Focus hatch 1.6 S 2013/2014 - R$ 44.900 Foto: Divulgação Ford Focus Fastback 2.0 SE 2017/2018 - R$ 55.670 Foto: Divulgação Ford Focus Fastback 2.0 SE 2017/2018 - R$ 55.670 Foto: Divulgação Honda City LX 2014/2015 - R$ 49.900 Foto: Divulgação Honda City LX 2014/2015 - R$ 49.900 Foto: Divulgação Hyundai Azera 3.3 GLS 2010/2011 - R$ 32.899 Foto: Divulgação Hyundai Azera 3.3 GLS 2010/2011 - R$ 32.899 Foto: Divulgação Hyundai ix35 GLS AT 2010/2011 - R$ 51.890 Foto: Divulgação Hyundai ix35 GLS AT 2010/2011 - R$ 51.890 Foto: Divulgação Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Laredo 2011 - R$ 51 mil Foto: Divulgação Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Laredo 2011 - R$ 51 mil Foto: Divulgação Jeep Renegade 1.8 2017 - R$ 54.990 Foto: Divulgação Jeep Renegade 1.8 2017 - R$ 54.990 Foto: Divulgação Mercedes-Benz B 200 1.6 turbo 2013 - R$ 54.890 Foto: Divulgação Mercedes-Benz B 200 1.6 turbo 2013 - R$ 54.890 Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer 2.0 CVT 2013/2014 - R$ 42 mil Foto: Divulgação Mitsubishi Lancer 2.0 CVT 2013/2014 - R$ 42 mil Foto: Divulgação Mitsubishi Pajero Dakar 3.5 HPE AT 2012 - R$ 58.990 Foto: Divulgação Mitsubishi Pajero Dakar 3.5 HPE AT 2012 - R$ 58.990 Foto: Divulgação Peugeot 2008 Griffe 1.6 MT 2015/2016 - R$ 44.900 Foto: Divulgação Peugeot 2008 Griffe 1.6 MT 2015/2016 - R$ 44.900 Foto: Divulgação Renault Duster 2.0 Dynamique 4x2 MT 2015/2016 - R$ 51.800 Foto: Divulgação Renault Duster 2.0 Dynamique 4x2 MT 2015/2016 - R$ 51.800 Foto: Divulgação Renault Fluence 2.0 Privilége AT 2015/2016 - R$ 51.980 Foto: Divulgação Renault Fluence 2.0 Privilége AT 2015/2016 - R$ 51.980 Foto: Divulgação Subaru Impreza 2.0 4x4 AT 2010/2011 - R$ 32.990 Foto: Divulgação Subaru Impreza 2.0 4x4 AT 2010/2011 - R$ 32.990 Foto: Divulgação Toyota Corolla 2.0 XEI 2011 - R$ 37.900 Foto: Divulgação Toyota Corolla 2.0 XEI 2011 - R$ 37.900 Foto: Divulgação Toyota Corolla 1.8 GLI 2014/2015 - R$ 58.890 Foto: Divulgação Toyota Corolla 1.8 GLI 2014/2015 - R$ 58.890 Foto: Divulgação Volkswagen Golf 1.4 TSI Highline 2014 - R$ 59.990 Foto: Divulgação Volkswagen Golf 1.4 TSI Highline 2014 - R$ 59.990 Foto: Divulgação Volkswagen Jetta Comfortline 2.0 AT 2014 - R$ 53.890 Foto: Divulgação Volkswagen Jetta Comfortline 2.0 AT 2014 - R$ 53.890 Foto: Divulgação Volkswagen Touareg 4.2 V8 FSI 2007/2008 - R$ 45 mil Foto: Divulgação Volkswagen Touareg 4.2 V8 FSI 2007/2008 - R$ 45 mil