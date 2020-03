Padre Fábio de Melo alfineta Daniel sobre sua eliminação do BBB20 e ele rebate

26/03/2020 | 19:11



Daniel Lenhardt foi eliminado do BBB20, mas as polêmicas não ficaram só do lado de dentro do confinamento, mas sim, também do lado de fora! Ao deixar o reality show da TV Globo, o ator agora está tendo acesso às suas redes sociais e se deparou com um comentário de Padre Fábio de Melo que não o agradou nem um pouco.

O padre, que constantemente usa o Twitter para comentar sobre o programa, havia comemorado a saída de Daniel e, de quebra, feito uma piada:

Vem Daniel, vem enfrentar o corona aqui fora com a gente!, disse, se referindo ao novo coronavírus.

Depois, o ator resolveu responder o tuíte dizendo o seguinte:

Espero que você encontre Deus novamente.

Eita!

Com rejeição de 80%, Daniel também quis falar sobre esse assunto e, ao usar o Stories de seu Instagram, disse que ficou bem triste:

- Eu não vou ficar mentindo aqui para vocês: fiquei bem triste com tudo o que está acontecendo, mas eu entendo que a gente erra lá dentro. Eu sei que eu sou avoado, que eu não presto atenção em nada. Mas eu tô aqui agora para dizer que está tudo bem, para todas as pessoas que gostam de mim, que estão me acompanhando e que vão me acompanhar em tudo. Eu só quero que vocês tentem - até quem não gosta de mim - mandar energias positivas porque vocês vão ver aqui fora que eu não sou o que algumas pessoas estão pensando.

O ex-brother ainda conta que já conversou com a mãe e a irmã da Marcela, com quem se envolveu dentro da casa. O ator informou que quer sim continuar se envolvendo com a ginecologista fora do confinamento.