Mikel Arteta, técnico do Arsenal, diz estar recuperado totalmente do coronavírus

26/03/2020 | 19:01



O espanhol Mikel Arteta, técnico do Arsenal, afirmou, nesta quinta-feira, estar recuperado totalmente da covid-19. O treinador, de 37 anos, testou positivo para o coronavírus em 12 de março, dois dias depois que Evangelos Marinakis, dono do Olympiakos, da Grécia, também ter sido diagnosticado com a doença. As duas equipes se enfrentaram pela Liga Europa, em 27 de fevereiro.

"Levei três ou quatro dias para começar a me sentir melhor, com mais energia, para deixar os sintomas para trás", relatou Arteta, ao canal de televisão espanhol La Sexta. "Estou muito bem agora. Sinto que me recuperei."

Os jogadores do elenco do Arsenal deveriam se apresentar para o treinamento nesta terça-feira, depois de completar 14 dias de isolamento após o diagnóstico de Arteta, mas o retorno foi adiado. "Como resultado da situação atual, temos certeza de que seria inapropriado e irresponsável pedir aos jogadores que voltassem", afirmou o clube em um comunicado. "Portanto, nossos atletas permaneçam em casa e salvem vidas."

Vários jogadores do Arsenal se isolaram após a notícia do teste positivo de Marinakis, antes de o Arsenal enfrentar o Manchester City, em 11 de março. "Recebi uma ligação do conselho de administração após o treinamento enquanto estava no meu carro e eles me disseram que o presidente do Olympiakos havia testado positivo e todos nós estávamos em risco."

O jogo com o City acabou adiado e todos os atletas do clube londrino passaram a cumprir quarentena, enquanto Arteta passou a ter os sintomas da doença. "Obviamente, todos aqueles que entraram em contato comigo tiveram que entrar em isolamento e, consequentemente, os jogos tiveram que ser suspensos", afirmou o treinador.