A partir desta sexta-feira transeuntes de São Caetano serão instruídos a voltar para casa

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



26/03/2020 | 18:36



Começa a valer hoje, às 8h, em São Caetano, o programa Guardiões da Vida. Dois veículos com assistentes sociais vão percorrer as ruas da cidade e abordar transeuntes, especialmente os idosos, que estiverem ‘batendo perna’ no município. “A ideia, neste primeiro momento é instruir, as pessoas. Falar sobre a importância de não sair de casa durante a quarentena. É preciso ter consciência”, conta o prefeito, José Auricchio Júnior (PSDB).

O prefeito afirmou aqui que se as pessoas continuarem saindo vai precisar tomar medidas mais “restritivas”. Em São Bernardo, por exemplo, os idosos que desobedecerem podem até receber multa de R$ 200 em caso de reincidência. “A situação é grave. Não se trata de pânico, mas sim de alerta total. Com o Guardiões da Vida vamos conscientizar”, explica o chefe de Gabinete, Bruno Vassari.

O Guardiões da Vida funcionará de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h.