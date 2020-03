Cerca de 2.000 alunos de baixa renda de São Caetano vão ganhar cestas básicas

Marcela Ibelli

26/03/2020



Desde segunda-feira (23), as aulas estão suspensas na região por conta das instruções para quarentena durante pandemia do novo coronavírus. Muitos alunos fazem a principal refeição do dia dentro das escolas, por isso, a partir de segunda-feira (30), estudantes de baixa renda da rede municipal de ensino de São Caetano, que têm de 0 a 15 anos, vão ganhar itens de cesta básica. A comida será entregue no endereço de cada um. “O programa Refeição Escolar em Cas ajuda no complemento nutricional para suprir a alimentação que possa faltar”, explica o prefeito, José Auricchio Júnior (PSDB).

Segundo o prefeito serão distribuídos lotes que devem alcançar cerca de 2.000 alunos, cujas famílias tenham rendimento bruto de até três salários mínimos. “Estamos trabalhando nos cadastros sociais para alcançar a todos”, ressalta. Faz parte da cesta arroz, feijão, farinha de trigo, macarrão, biscoitos, açúcar, achocolatado, óleo de soja e leite em pó. “A iniciativa vai durar até quando acabar a quarentena”, promete Auricchio.

GRADE CURRICULAR

Até o dia 6 de abril, professores e alunos estão em recesso escolar, que vai substituir o recesso do mês de julho. Após esta data, a Secretaria de Educação (Seeduc) vai orientar sobre atividades escolares domiciliares, que irão compor as horas do ano letivo. Os professores deve m divulgar site com todo o material. . Para os alunos que não tiverem acesso à internet, de acordo com a Prefeitura, estuda-se a oferta de apostilas impressas.