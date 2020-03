Em quarentena, Luana Piovani comemora o aniversário do filho mais velho

26/03/2020 | 18:10



Depois de uma semana cheia de alfinetadas entre Luana Piovani e seu ex-marido, Pedro Scooby, a atriz comemorou, nesta quinta-feira, dia 26, o aniversário de oito anos de idade do filho Dom com uma festa intimista. Em meio a quarentena, Dom contou, também, com a presença dos avós, Francis e Valter, e dos irmãos gêmeos Liz e Bem.

No Instagram, Luana compartilho uma foto de todos juntos e escreveu:

Gratidão. Fica em casa. Dom: dádiva recebida. Foi ele que me ensinou a ser mãe. Tem oito anos. Obrigada, Senhor!

Em seus Stories, a atriz compartilhou fotos do bolo que encomendou para comemorar o aniversário do filho mais velho. Pedro Scooby já havia comentado no Instagram que, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, ficou preso no Rio de Janeiro e, por isso, não esteve presente no aniversário do filho.