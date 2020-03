Do Diário do Grande ABC



O Ministério da Saúde acaba de atualizar os números de vítimas do novo coronavírus. Levantamento nacional mostra que subiram para 77 o número de mortes decorrente do vírus, com o pico de 20 nas últimas 24h. Ao todo são 2.915 casos confirmados no País. Ontem eram 57 mortos no Brasil e 2.433 casos confirmados. O índice de letalidade está em 2,7%.

Dos contaminados, 399 pacientes estão internados e quase metade deles está em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) - 194. AS mortes ocorreram no Amazonas (1); Ceará (3); Pernambuco (3); Rio de Janeiro (9); São Paulo (58); Goiás (1); Santa Catarina (1); e Rio Grande do Sul (1).