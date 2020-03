Xuxa Meneghel pede empatia, recebe críticas e rebate seguidores: Que burrice

26/03/2020 | 17:11



Xuxa Meneghel postou um vídeo em seu Instagram em que mostra como um norte-americano está ajudando outras pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus. No registro, um entregador chega na casa de um cliente e se depara com pacotes de papel higiênico e álcool gel na porta, para que ele pegue de graça. O entregador até questiona se ele pode pegar mesmo e agradece o cliente antes de ir embora.

Na legenda, a apresentadora do The Four Brasil escreveu o seguinte:

Olha que coisa incrível... mesmo que você não entenda tudo as imagens podem falar com você... isso se chama empatia, carinho, respeito... você não precisa ter muito dinheiro, é só ajudar quem não tem nada. E FIQUEM EM CASA, não adianta ter boa economia, trabalho, se você não tiver saúde.

Nos comentários, a loira recebeu críticas de seguidores, mas fez questão de rebater de volta.

Uma pessoa, por exemplo, disse:

Se a economia parar não vai ter grana para os hospitais, como vão tratar os doentes? Tem que haver meio termo.

E ela respondeu:

Se continuarem vão ter economia sem saúde... vamos matar os velhos o governo vai ganhar, pois o dinheiro da aposentadoria vai sobrar sem idosos e vamos matar os pobres, pois o Bolsa-Família não existirá mais e vai sobrar mais dinheiro... gente, que burrice... não culpe a Deus pelos seus atos errados depois, hein?

Outra pessoa escreveu:

É fácil falar isso com o mercado aberto, posto de gasolina funcionando, farmácia. Vamos pensar mais no pobre assalariado.

E Xuxa respondeu:

Se não pararem agora... vai ser pior, qual parte não tão entendendo?

Uma seguidora criticou:

Infelizmente ela não tem a menor ideia da realidade. Quando quer se aproximar um pouquinho da realidade vai pra África.

Xuxa também respondeu:

Isso... continue e que Deus te proteja, pois você vai precisar...

Mas teve quem a elogiasse:

Você tem coração muito bom. É um exemplo a ser seguido.

Xu! Muito obrigada pela sua atitude e doação com o SUS! Rainha faz assim!, disse, se referindo a uma doação milionária que Xuxa fez ao Sistema Universal de Saúde.