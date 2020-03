Jornal revela detalhes do casamento de um milhão de dólares de Brad Pitt e Jennifer Aniston

26/03/2020 | 17:10



Brad Pitt e Jennifer Aniston são dois dos atores mais queridos de Hollywood e é impossível não lembrar que os dois já foram protagonistas de um relacionamento amado por fãs que, mesmo após 20 anos do casamento, não superam a separação. Os dois foram alvos de diversas notícias que apontavam uma suposta reconciliação amorosa. Nessa quinta-feira, dia 26, o The Mirror revelou detalhes exclusivos do casamento de Brad Pitt e Jennifer Aniston que aconteceu em 29 de julho de 2000 e custou mais de um milhão de dólares, aproximadamente cinco milhões de reais.

O casal que se conheceu em 1994, quando Brad estava em um relacionamento com a atriz Gwyneth Patrow, apareceu pela primeira vez juntos em 1999. Brad tinha 35 anos de idade e Jennifer 31 anos de idade, quando os dois se casaram em uma cerimônia em Malibu no topo de um penhasco.

Brad e Jen alugaram a propriedade da executiva de TV Marcy Carsey, de um milhão e meio de dólares, com uma vista para o oceano pacífico. O local estava enfeitado com 50 mil flores. Para garantir máxima privacidade a recepção foi realizada sob a cobertura de uma marquise gigante e branca para impedir que helicópteros circulassem e tirassem fotos e os convidados, cujo número girou em torno de 200 e contou com a presença de Courtney Cox, Ed Norton, Salma Hayek e Cameron Diaz, tiveram que assinar um termo de confidencialidade.

Jennifer usou um vestido de cetim e seda brancos desenhado pelo estilista italiano Lawrence Steele, enquanto Brad vestia um smoking preto de quatro botões de Heide Slimane.

Um coral gospel tocou uma uma música do álbum 13, de 1999, de Blur como marcha nupcial e Brad Pritt estava aos prantos durante o momento. Os dois escreveram seus votos e, neles, Jennifer prometeu fazer o milkshake de banana favorito de Brad.

O cardápio contava com camarão, caviar e pizza. Os pratos principais incluíam carne de caranguejo e lagosta. O bolo tinha seis camadas de glacê branco e, por fim, soltaram 13 fogos de artifício para comemorar o momento.

Quatro anos depois, os dois se separaram enquanto aconteciam rumores de que Brad estaria apaixonado por sua colega de trabalho em Sr. e Sra. Smith, Angelina Jolie.Em uma entrevista para a Vanity Fair, logo após o divórcio, Jennifer insistiu que recusa se arrepender por ter casado com Brad:

- Eu ainda me sinto muito sortuda por ter passado por isso. Eu não saberia o que eu sei, se eu não tivesse casado com Brad. Eu amo o Brad. Amo de verdade e vou amá-lo para o resto da minha vida. Ele é um homem fantástico. Eu não me arrependo de nada.

A atriz falou, ainda, que os dois viveram sete anos muito intensos jutos:

- Nos ajudamos em diversos momentos. Passamos por muita coisa e eu reconheço isso. Foi um relacionamento lindo e complicado.