6º Baep prende três por roubo de carro em Diadema

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



26/03/2020 | 16:15



Três homens foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira (26) por roubo de carro em Diadema.

Durante patrulhamento, equipe do 6º BAEP se deparou com veículo Fiat Palio, roubado no dia 22, com três indíviduos no interior que não obedeceram ordem de parada, sendo abordados após acompanhamento pela Rua Santo Arnaldo Janssen.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém em busca veicular fora localizado no assoalho do passageiro um simulacro de arma de fogo. Questionados a respeito dos fatos, confessaram que efetuaram o roubo do veículo, e diversos outros roubos pela região e que estariam procurando novas vítimas.

Diante dos fatos, receberam voz de prisão em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial de Diadema