Grávida, Giovanna Ewbank adia exames, se isola em sítio com a família e desabafa sobre coronavírus: - Já tive crise de ansiedade

26/03/2020 | 16:10



Giovanna Ewbank postou um vídeo em seu canal do YouTube para mostrar como está o seu dia a dia durante a quarentena. Ela, que está grávida, está isolada com o marido, Bruno Gagliasso, e os dois filhos, Titi e Bless. Ela explicou aos seus seguidores que a família resolveu ir para um sítio para fugir da pandemia do novo coronavírus.

Por meio de um desabafo, ela revelou ter tido já crises de ansiedade por conta da situação atual:

- Eu não vou dizer pra vocês que eu não fico insegura, que eu não fico ansiosa, que eu não tenho medo, que eu não fico aflita. Eu acho que isso é uma coisa que todos nós estamos sentindo, né? A gente não sabe o que está acontecendo direito e nem o que vai acontecer. Já tive crise de ansiedade, já chorei durante a noite vendo o jornal. A gente fica com medo, né?

Gioh ainda continua:

- Eu tive, por exemplo, que desmarcar vários exames que eram superimportantes pra gravidez, exames das semanas corretas. E isso me deixa muito aflita, de não fazer os exames que são necessários fazer, disse, acrescentando que só faz exames de sangue e de rotina dentro de sua casa, para não ter que sair.

Ela ainda conclui:

- Todos nós estamos passando por momentos de ansiedade, de medo, de angústia. Mas é importante que a gente se apoie. Tem que ficar em casa, tem que apoiar o outro, mesmo que à distância. Vamos passar por essa juntos. A gente vai conseguir. Vai dar tudo certo, eu tenho fé em Deus.

No vídeo, é possível também ver momentos bem fofos da família, como por exemplo, Titi se maquiando antes de tomar café da manhã ou Bless perdendo um jogo, mas dançando muito mesmo assim! Além disso, Gioh mostrou que os pequenos fazem as lições de casa que a escola manda todos os dias para os alunos.