Dinho Ouro Preto relata fraqueza causada pelo coronavírus: Como se corpo estivesse em guerra

26/03/2020 | 16:10



Dinho Ouro Preto, assim como famosos como Preta Gil e Di Ferrero, está contando a seus seguidores como está sendo lidar com o coronavírus. Na quinta, 26, ele relatou dores e fraqueza:

Amigos, obrigado pelas palavras gentis que vocês me enviaram. Por aqui tá tudo bem. A situação é a seguinte: eu sinto uma fraqueza e meu corpo doi. Hoje já é o quinto dia da luta do meu organismo contra vírus. A batalha começa pra valer sempre no final da tarde. Lá pelas 18hs minha temperatura começa a subir, e a partir daí não consigo mais me concentrar. Não consigo muito fazer nada. Fico prostrado. Sinto enjoo e náusea. Tenho dificuldade em comer. Sinto como se meu corpo estivesse em guerra. Uma luta que me deixa exaurido. Vou dormir exausto. Durmo muito e acordo cansado. Como se, mesmo em repouso, meu corpo estivesse ocupado. Deve estar acontecendo uma batalha interna-eu contra o covid 19. Por enquanto acho que eu tô ganhando porque não tô piorando. Tomara q continue assim...

Na quarta-feira, dia 25, ele revelou que havia sido diagnosticado:

Não tive tosse ou dor de garganta o que quer dizer que varia bastante de pessoa pra pessoa. Não sei quando ou onde eu entrei em contato com vírus. Mas talvez todo mundo que tenha entrado em contato comigo até umas duas semanas atrás devesse ficar ligado.