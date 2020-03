Bom Prato mantém entregas de refeições por marmitex

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/03/2020 | 15:10



Em Santo André e São Bernardo, não é mais possível comer no local; moradores buscam refeições para entregar aos idosos vizinhos

O Bom Prato de Santo André e de São Bernado, estão trabalhando apenas com entregas de refeições em marmitex em locais, não podendo mais comer nos locais. Por conta do novo coronavírus, os equipamentos anunciaram a medida como forma de prevenção a doença, evitando aglomerações nas unidades.

A equipe de reportagem do Diário esteve na unidade de Santo André, no Centro, da cidade, e conversou com usuários e funcionários do local, que destacaram a procura alta pelas marmitex, mas o fluxo menor aos dias normais. "Normalmente, são 1.400 refeições por dia, essa semana por em torno de 800. No início da pandemia, percebemos os desperdícios pois as pessoas não vinham buscar e devido a demanda da marmitex, estamos aumentando gradativamente", avalia a gerente da unidade, Denise de Oliveira Moraes.

Denise conta que o público mudou, além de pessoas em situação de rua que frequentam o local, munícipes com problemas financeiros e que não estão encontrando gás para comprar em casa, também buscam refeição no equipamento. "São diversos fatores que fazem eles virem até aqui. Alguns moradores acabam buscando mais de uma marmitex, justamente, para levar aos avós ou vizinhos idosos, e limitamos se a fila está longa", conta a gerente.

Como no caso do estudante em informática, Guilherme Garcia, 19 anos, que pelo terceiro dia seguido, busca três refeições no local. "A minha, pois minha mãe é da área da saúde e eu acabo comprando para mim e para meus vizinhos, que são dois senhores e estão no grupo de risco", detalha. "Fácil, econômico e gostoso", finaliza.

Na unidade de São Bernardo, é possível comprar mais de uma refeição, porém, se pegar a fila novamente. As refeições são vendidas no valor de R$ 1.