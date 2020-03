Conheça Ana de Armas, atriz que é a nova namorada de Ben Affleck

26/03/2020 | 15:11



O nome de Ana de Armas explodiu após ela passar a ser clicada com Ben Affleck, inclusive aos beijos. A nova namorada do galã de Hollywood, que já tem três filhos com a ex, Jennifer Garner. Ana também é atriz, cubana, nasceu em 1988 e está conquistando não só o coração de Affleck, mas, também, milhões de fãs.

Ana ficou famosa após aparecer no remake Blade Runner 2049, onde atuou ao lado de Ryan Gosling. Ela se mudou para a Espanha aos 18 anos de idade, onde atuou até se mudar para Los Angeles, em 2014.

Armas já atuou com Wagner Moura, no longa Sergio, que conta a história do diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello, que trabalhou para a ONU por mais de 20 anos.

Ana viverá a Bond Girl Paloma em 007, Sem Tempo para Morrer, ao lado de Daniel Craig no papel principal. O filme deve chegar aos cinemas em novembro de 2020.