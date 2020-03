Meghan Markle anuncia parceria com a Disney como narradora de um documentário sobre elefantes

26/03/2020 | 14:10



Não se sabe se Meghan Markle algum dia voltará a atuar, mas aos poucos ela volta para o mundo artístico! Segundo informações da People, foi anunciada uma parceria da Duquesa de Sussex com a Disney, já que ela emprestou a sua voz para narrar o documentário Elephants, que entrará no catálogo do serviço de streaming Disney+ a partir do dia 3 de abril.

Esse trabalho foi feito no final do ano passado, ou seja, antes do anúncio oficial de sua saída da família real em janeiro ao lado do marido, príncipe Harry e irá beneficiar a Elephants Without Borders - uma instituição de Botswana, na África, que ajuda a preservar principalmente a vida de elefantes.

Já é sabido que Meghan e Harry gostam de apoiar os animais e a preservação da natureza. Vale citar que o casal viajou para Botswana em 2017 justamente para encontrar o Dr. Mike Chase, que faz parte da instituição. A duquesa ficou sabendo do documentário por meio de amigos em comum do Dr. Chase e viu parte das filmagens.

Sabendo dessa paixão de Meghan, os cineastas Mark e Vanessa Berlowitz perguntaram em meados de junho de 2019 se ela gostaria de fazer parte do projeto, como narradora.

Bem legal, né?

Mesmo com esse documentário engatilhado, ainda não há outros projetos que marcariam uma nova parceria de Meghan com a Disney.