Pietro Fittipaldi é confirmado como piloto reserva e de testes da Haas

26/03/2020 | 14:03



A Haas confirmou nesta quinta-feira o brasileiro Pietro Fittipaldi como piloto reserva e de testes na Fórmula 1. Integrante do time desde novembro de 2018, o neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi conduziu nesse período o carro em treinos e em simulador. A partir de agora ele trabalhará com a equipe também nos GPs ao longo da temporada de 2020, além de compromissos em eventos.

Além dos treinos da Fórmula 1, Pietro Fittipaldi participou nos últimos anos algumas das maiores categorias do mundo como a DTM, Fórmula Indy e WEC (Mundial de Endurance). Em 2017, ele foi o campeão da World Series. A escuderia pretendia fazer o anúncio sobre o piloto semanas atrás, antes do GP do Austrália, mas cancelou a ideia porque a prova acabou desmarcada de última hora para evitar a pandemia do novo coronavírus.

O chefe da escuderia, Guenther Steiner, elogiou o brasileiro e ressaltou a importância dele para os resultados da escuderia nesta temporada. "Estamos felizes em continuar a oferecer a ele mais oportunidades de expandir essa relação com o time em 2020 assim que todos pudermos retomar os trabalhos. Pietro vai continuar nos dando opiniões significantes para o nosso programa de corrida apoiando Romain (Grosjean) e Kevin (Magnussen) e todo time de engenharia", afirmou.

O brasileiro terá como colega na função de piloto reserva o suíço Louis Delétraz. "Você nunca para de aprender na F1, seja em horas no simulador, seja fisicamente atrás do volante no carro na pista, algo que fiz muito com a Haas, acumulando mais de 2 mil quilômetros em testes. É gratificante poder ter essas duas experiências e estar associado a um time que conquistou tanto no esporte em tão pouco tempo", disse.

Além de Pietro Fittipaldi, outro brasileiro que está perto do conseguir uma vaga futura na Fórmula 1 é o mineiro Sérgio Sette Câmara. O piloto esteve no posto de reserva da McLaren e neste ano assinou para assumir o mesmo posto pela Red Bull.