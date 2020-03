Do Diário do Grande ABC



A prefeitura de São Caetano abriu as inscrições para maratona criativa que reunirá soluções para empresas impactadas pela crise gerada durante a pandemia de coronavírus. Trata-se do Mega Hack Covid-19, que tem objetivo de criar um banco de ideias para ajudar os empreendedores a superarem o difícil momento econômico. O desafio será realizado on-line.

Os interessados têm até amanhã para se candidatarem e devem consultar o regulamento em e megahackcovid19economia.shawee.io. O desafio ocorrerá entre os dias 28 e 7 de abril. “É uma grande oportunidade de estar integrado a um ambiente criativo e de inovação, com um networking relevante, e principalmente de contribuir efetivamente para a sociedade”, afirma o subsecretário de Tecnologia e Inovação de São Caetano, Luiz Gustavo Morcelli.

O Mega Hack formará equipes de cinco profissionais (as inscrições podem ser individuais ou em grupo), compostas por desenvolvedor, programador, designer (UX/ UI) e especialista de negócios. A avaliação levará em conta critérios como criatividade e disrupção, aplicabilidade do sistema, qualidade e avanço no desenvolvimento do protótipo e viabilidade de execução real. Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail hi@shawee.io. O desafio conta com dezenas de grandes apoiadores da iniciativa privada e poder público, como Sebrae e ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).