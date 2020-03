Na prateleira: livros para os amantes de carros e motos

Foto: Reprodução “Porsche: O Homem, o mito, o carro”, de Paulo César Sandler: o livro conta a história da Porshe, que vai desde as origens, na figura de seu criador, Ferdinand Porsche, até o desenvolvimento dos esportivos dos dias atuais

Foto: Reprodução “O livro do carro – Enciclopédia Visual”, de Dorling Kindersley: o leitor pode percorrer a longa trajetória da indústria automobilística com incríveis detalhes visuais, além de acompanhar a análise de fatores históricos e econômicos que influenciaram o mercado década a década. o livro, com 360 páginas, pode ser adquirido por R$ 119,90 na Saraiva

Foto: Reprodução “Clássicos do Brasil - Alfa Romeo”, de Rogério de Simone e Rogério Ferraresi: o livro traz imagens inéditas e conta toda a trajetória da marca que se tornou símbolo de poder e objeto de desejo entre os motoristas brasileiros; na Saraiva, ele custa R$ 22,90

Foto: Reprodução “Sertão Adentro – A bordo do Jeep Renegade, em sintonia com a natureza baiana”, de Chico Barbosa: em 96 páginas, a obra, que custa R$ 39,90 na Saraiva, é resultado de doze dias de aventura pela Chapada Diamantina, na Bahia, durante a Jeep Experience Chapada Diamantina, primeira expedição da Jeep no Brasil a bordo do Renegade

Foto: Divulgação “Austin Healey: A História de um Clássico”, de Bill Piggott: em 160 páginas com inúmeras fotografias de época e outras produzidas em estúdio, a obra, que custa R$ 82 no site da Editora Alaúde, apresenta a trajetória do automóvel, que se consagrou por seu desempenho em corridas e também por sua beleza

Foto: Divulgação “AC Cobra: A Verdadeira História Por Trás da Lenda”, de Rinsey Mills: lançado pela Editora Alaúde, o livro, de 160 páginas, apresenta o relato de como a improvável associação entre um piloto de corrida texano, Carroll Shelby, e uma empresa dirigida por ingleses deu origem ao esportivo; custa R$ 61,90 na Americanas.com

Foto: Reprodução “100 Senna”, de Celso de Campos Jr.: 100 objetos relativos à vida pessoal de Ayton Senna são retratados em mais de 300 páginas, acompanhados por fotografias de sua vida e carreira; muitos dos “tesouros” mostrados neste livro até então eram inéditos ou pouco conhecidos; ele sai por R$ 159,90 na Ayrton Senna Shop

Foto: Reprodução “Clássicos do Brasil – Chevette” de Rogério de Simone e Rogério Ferraresi: conheça mais detalhes sobre a história do veículo que vendeu mais de 1,6 milhões de unidades no País e se tornou um dos maiores acertos da General Motors; a obra, de 108 páginas, pode ser adquirido por R$ 22,90 no site da editora Alaúde

Foto: Reprodução "Clássicos do Brasil – Gol”, de Paulo Cesar Sandler: em 112 páginas, o leitor vai conferir dezenas de fotos e descobrir mais sobre a trajetória do compacto da VW

Foto: Reprodução “Paixão por motos - Um século de história através de 50 modelos inesquecíveis”, de Jean-louis Basset e Pascal Franck: o livro, de 144 páginas traz detalhes da jornada das motocicletas através da história de 50 modelos que conquistaram os amantes da velocidade em duas rodas

Foto: Reprodução “Clássicos do Brasil – Passat” de Rogério de Simone e Rogério Ferraresi: em 112 páginas, o leitor encontrará descrições detalhadas sobre a trajetória do carro, além de muitas fotos

Foto: Reprodução “Opala, o carro que conquistou o Brasil”, de Paulo César Sandler e Rogério de Simone: o livro, de 272 páginas, é uma homenagem aos que apreciam e também aos que se dedicam à preservação do clássico da Chevrolet

Foto: Reprodução “Arqueologia Mecânica: A Arte de Encontrar e Recuperar Preciosidades”, de Rubem Duailibi: com 160 páginas, a obra pode ser boa opção de diversão ou renda para todos os amantes de carros

Foto: Reprodução “Fusca: o carro mais popular do mundo”, de Richard Copping: com a ajuda de centenas de imagens dos mais variados modelos, o autor monta um retrato abrangente e indispensável para todos os fãs do besouro; com 176 páginas

Foto: Reprodução “O livro da moto - Enciclopédia visual”, de Dorling Kindersley: abrangendo toda a história das motocicletas, desde a adaptação das bicicletas com motores, no final do século XIX, até as inovadoras máquinas repletas de configurações personalizadas do novo milênio, a obra traz imagens de mais de mil modelos

Foto: Reprodução “Ingo”, de Tiago Mendonça: o livro tem 416 páginas divididas em 36 capítulos e narra a história do piloto Ingo Hoffmann desde a infância, passando pela frustração na Fórmula 1, até os dias de hoje

Foto: Reprodução “1001 carros para dirigir antes de morrer”, de Simon Heptinstall: a obra inclui automóveis produzidos em mais de trinta países e movidos a gasolina, diesel, vapor, eletricidade e hidrogênio; com 960 páginas

Foto: Reprodução "A História do Automóvel”, de José Luiz Vieira, vol. 1: a coleção é uma publicação pioneira no Brasil que fala sobre o tema mobilidade, com enfoque especial no universo automobilístico; o livro tem 424 páginas

Foto: Reprodução "Motos dos Sonhos - As 62 Motocicletas Mais Desejadas do Planeta”, de Cassio Narciso: o livro traz os principais detalhes de motos das categorias esportiva, sport touring, gran turismo, turismo, custom, naked e big trail

Foto: Reprodução "Aero-Willys, o carro que marcou época", de Rogério de Simone e José A. Penteado Vignoli: neste livro, o leitor encontrará centenas de fotos dos modelos Willis-Overland, especialmente do Aero-Willys e do Itamaraty, além de registro dos eventos automobilísticos do quais participaram

Foto: Reprodução "Gurgel - um brasileiro de fibra", de Lélis Caldeira: João Gurgel foi um empresário capaz de conseguir independência tecnológica no Brasil, produzindo veículos nacionalizados e independentes do aporte de qualquer capital ou técnica externos