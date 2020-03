Zilu Camargo relembra desfile vestida de noiva e comenta sobre casamento: Quem sabe um dia!

26/03/2020 | 12:11



Zilu Godoi apareceu vestida de noiva em foto publicada no Instagram e deixou os seguidores curiosos: Casou novamente?, questionou alguns dos admiradores da ex-esposa de Zezé di Camargo.

A empresária, no entanto, estava apenas relembrando uma imagem de um desfile de casamento que aconteceu em 2019 e ela foi a modelo principal. Na ocasião, a mãe de Camilla e Wanessa Camargo entrou com um buquê nas mãos e com um vestido branco rendado.

Relembrando esse desfile lindo que fiz!, escreveu ela na legenda da publicação.

Zilu ainda aproveitou para responder os internautas que a questionaram sobre o casamento. Sincera, ela não descartou a possibilidade de subir ao altar novamente:

Por enquanto não,mas o futuro a Deus pertence, avisou a um fã.

Em outra resposta, escreveu:

Ainda não, mas quem sabe um dia! (vai se casar)