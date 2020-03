Ao vivo, William Bonner demonstra cansaço por conta da pandemia do coronavírus e desabafa com Renata Vasconcellos

26/03/2020 | 12:11



Não está sendo fácil para ninguém mesmo. Após tantas notícias sobre o novo coronavírus, William Bonner mais uma vez quebrou o protocolo do Jornal Nacional e admitiu estar cansado. Próximo do final do programa, o apresentador se voltou para a colega Renata Vasconcellos e perguntou informalmente, após um profundo suspiro:

- Está cansada, Renata?

A apresentadora, que pareceu ter sido pega de surpresa, respondeu com um pequeno riso:

- Estou. Mas estou atenta, estamos serenos e vigilantes.

Bonner, claramente fatigado, apoiou o rosto na mão e concordou

- Eu também. Então, a gente está cansado, você deve estar cansado também, está todo mundo cansado.

O primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil ocorreu no dia 26 de fevereiro. Até a publicação desta matéria já são dois mil 567 casos confirmados, e 60 mortes, de acordo com as Secretarias Estaduais de Saúde.