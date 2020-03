Obituário - 26 de março de 2020

Ademir Medici



26/03/2020 | 11:33



Alberto Luiz Grisaro

(Mogi das Cruzes, 9-8-1930 – Santo André, 14-3-2020)

O publicitário Alberto Luiz Grisaro era o mais antigo colaborador do Diário do Grande ABC, sempre coletando e trazendo peças publicitárias para publicação graças aos contatos mantidos pela sua empresa, a Alga.

Coube a Grisaro criar páginas no Diário sob os títulos: “Farmácia de Plantão”, “Indicador Médico” e “Roteiro de Restaurantes”.

Também foi radialista, testemunha da transição dos antigos serviços de alto-falantes do Centro de Santo André, nos anos 1940, nas primeiras emissoras oficiais de rádio, as Rádios Clube e ABC.

Em 1947, ainda menor de idade, trabalhou num serviço de alto-falante chamado “Pregão Comercial de Santo André”, na Rua General Glicério. Depois de servir o Exército, de 1949 a 1953, trabalhou em outro serviço de alto-falante, o “Tamoio”, na Rua Quinze de Novembro. Também atuou num terceiro serviço do gênero, no Ipiranguinha.

Durante quase 20 anos, a partir de 1962, apresentou pela Rádio ABC o programa “Amor, Bondade e Carinho”, cujas primeiras letras formam a sigla ABC, em homenagem à região do ABC e ao nome da emissora.

O programa ia ao ar uma vez por ano, sempre em maio, em audições dedicadas ao Dia das Mães. Contava com a participação do ator andreense Antonio Chiarelli, responsável pela interpretação de poesias alusivas à data.

Alberto Grisaro residia na Vila Assunção, em Santo André. Era viúvo de Natalia Ramires Grisaro. Deixa três filhos: José Eduardo, Maria José e Kátia. Parte aos 89 anos e está sepultado no Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 24 de março

Hyres Bussonato Maia, 95. Natural de Santa Adélia (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Iracema Gomes Novo Fogo, 89. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Hilda Calligioni, 88. Natural de Cravinhos (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Raimundo Alves de Araujo, 74. Natural de Cedro (CE). Residia no Jardim Luísa, em São Paulo (SP). Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Rosa Signorelli da Silva, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresa Navarro, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Josefa Maria da Silva, 64. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Gerson Cirilo da Silva, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Autônomo. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edna Maria da Silva, 46. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Coordenadora de cozinha. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Humberto Casemiro Maniezo, 41. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Músico. Dia 24. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Adevanilto Silva Rocha, 39. Natural de Tanhaçu (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Técnico de elevadores. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexander Larini Cotias, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Professor de educação física. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 25 de março

Francisco de Souza, 95. Natural de Bodocó (PE). Residia na Vila Nova Utinga, em São Paulo (SP). Dia 25, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marcos Nunes da Silva, 68. Natural de Macarani (BA). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilza de Campos Zamborlini, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

José Bruni, 88. Natural de Itu (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

Jurema Longo, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Rubens Lopes, 83. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Antonio Miguel de Almeida, 64. Natural de Altinho (PE). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Raul Marcos Rosolini, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Empresário. Dia 25, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



D I A D E M A

Norma Ribeiro Barbosa, 91. Natural de Iacri (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal.

M A U Á

Shirlei Segolin de Oliveira, 74. Natural de Guararapes (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 24, em Santo André, Vale dos Pinheirais.

Justino Soares Cardoso, 58. Natural de Ubaí (MG). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Cabeleireiro. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.