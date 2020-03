Petrobras adia pagamento de R$ 1,7 bilhão de dividendos por causa da covid-19

26/03/2020 | 11:23



A Petrobras anunciou o adiamento do pagamento de R$ 1,7 bilhão de dividendos por causa da covid-19. O pagamento dos dividendos, sujeitos à deliberação dos acionistas, será postergado do dia 20 de maio para o dia 15 de dezembro, informou a estatal em fato relevante.

"A postergação do pagamento dos dividendos é uma das medidas adotadas pela companhia para a preservação de seu caixa, em função da pandemia do Covid-19 e do choque de preços de petróleo", informou a Petrobras.

Esses dividendos são remanescentes do resultado de 2019.

Além disso, a Petrobras anunciou o adiamento de sua assembleia geral ordinária (AGO) do dia 22 para o dia 27 de abril.