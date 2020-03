10 cursos de tecnologia para fazer online e de graça

Marcella Blass

Do 33Giga



26/03/2020 | 11:18



Com as pessoas em casa por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, é importante não encarar o isolamento como férias antecipadas. E uma boa pedida para continuar a estimular a mente ao longo do próximo mês e fazer um curso online.

Além das opções já disponíveis na internet, em meio a quarentena, muitas plataformas disponibilizaram gratuitamente uma série de cursos das mais variadas áreas, entre elas, a de tecnologia. Para te ajudar a ser mais produtivo e aproveitar o tempo livre para aprimorar conhecimentos ou aprender novas habilidades, o 33Giga separou 10 cursos online para você voltar ao trabalho com o currículo turbinado!

Udemy

Photoshop CC

O curso vai destacar recursos básicos e intermediários do editor de imagens. A ideia aqui é dar uma noção inicial do potencial da ferramenta e como você pode desenvolver seus conhecimentos sobre ela. As aulas trazem detalhes da interface do Photoshop CC, como trabalhar com Layers, máscaras, ajuste de cores, textos personalizados e muito mais. No total, a formação tem sete seções e 42 aulas.

Programação para iniciantes

Com três horas de duração, o curso tem uma metodologia mais lúdica voltada à iniciação no mundo da programação. O aluno vai aprender os conceitos básicos do assunto por meio de conteúdo teórico e prático para ter base para ingressar em cursos mais complexos. No total, são 14 aulas curtinhas.

Edição de áudio básica

O foco aqui é o Audacity, um programa de edição gratuito muito usado por quem edita audio livros e podcasts. Com duração de pouco mais de uma hora e meia, o curso tem 28 aulas com foco no entendimento e uso do software. O aluno vai aprender seus princípios básicos e como usar todos aos recursos disponíveis para fazer edições com mais profissionalismo.

ESPM

Excel básico

Esse é um assunto que muita gente tem dúvida. Que tal aproveitar o tempo livre para saná-las? Com 2 horas de duração, a aula online acontecerá ao vivo no dia 22/04 das 14h às 16. No curso, os alunos aprenderão mais detalhes sobre a interface do programa, os conceitos básicos das planilhas, formatação, e fórmulas e funções básicas do Excel.

O mundo orientado por dados

A aula especial online com duração de 2 horas vai acontecer no dia 17/04, das 14h às 16h. Nela, você vai ter a oportunidade de compreender melhor a importância dos dados e como eles têm impactado na tomada de decisão das empresas no século 21.

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Fundamentos da Gestão de TI

O foco do curso é a discussão do papel da tecnologia nos negócios e como os processos de TI podem influenciar nos resultados de uma empresa. Para isso, serão explorados desde os princípios fundamentais do tema até redes de computadores, o estouro da bolha da internet, as principais tendências, estudo de caso e muito mais.

Imagem e Direito na Web

Com o avanço do acesso à internet, as redes sociais e o compartilhamento de imagens online, o tema Imagem e Direito na Web nunca esteve tão em alta. Nesse curso, você vai entender mais sobre seus direitos e deveres nesse sentido, além de conhecer questões jurídicas relacionadas ao uso lícito e ilícitos de imagens.

Senai

Blockchain

Conteúdo super em alta, esse curso vai te ajudar a saber mais sobre os conceitos de bitcoins, criptografia, nodes, hash, ledger, minerador e contratos inteligentes. Entender esse contexto tem se mostrado muito importante no mercado, pois eles já atraem não só as grandes corporações, mas também os bancos e os governos do mundo todo.

Tecnologia da Informação e Comunicação

Com foco um pouco mais profissional, esse curso do Senai tem o objetivo de ajudar o aluno a entender os processos de Tecnologia da Informação e comunicação e porque o conceito é importante na carreira de quem está buscando oportunidades no mercado de trabalho. Apesar de ter esse olhar mais de negócios, o curso é bastante interessante para saber mais sobre a internet e as redes de forma geral.

Tempo livre? Confira ainda 50 podcasts para entender mais sobre ciência, política e sociedade (clique nas imagem para ver as legendas):