Esposa de Alec Baldwin revela que o ator ficou seis semanas dando apenas apertos de mão antes de beijá-la pela primeira vez

Em tempos de novo coronavírus, Hilaria Baldwin fez uma baita revelação sobre seu relacionamento com Alec Baldwin. Segundo a especialista em saúde e bem-estar, o ator demorou cerca de um mês e meio para beijar a esposa quando ambos começaram a se relacionar. A revelação aconteceu durante o programa The Ellen Degeneres Show, em que Alec estava apresentando como convidado.

- Vocês sabem que ele apertou minha mão por seis semanas e não me beijou quando nos conhecemos? É uma história verdadeira. Ele me dizia todas essas coisas como eu: vou me casar com você, ou eu vou passar o resto da minha vida com você, teremos muitos filhos e ele só apertava minha mão no final da noite.

No entanto, Alec defendeu a bravura de seu ato insistindo que não queria que amada pensasse que a estava usando para fazer sexo. Ele disse:

- Eu não queria que você pensasse que só queria fazer sexo com você.

E Hilaria acrescentou:

- Ei, olhe, funcionou.

No mesmo programa o casal, que tem quatro filhos juntos, falou que deseja aumentar ainda mais a família, mesmo depois de Hilaria ter sofrido dois abortos. Alec disse:

- Nós vamos ter outro, agora não. É uma questão de tempo.

E ela completou:

- Fisicamente, estou me sentindo muito melhor. Emocionalmente, estou me sentindo muito melhor. Compartilhar pode ser difícil, mas depois que você compartilha, parece um pouco mais real e, depois, mais real, você pode se curar. .. Isso também me fez sentir que não estava sozinha, disse ela.

Recentemente o casal falou sobre como estão lidando com os filhos em meio à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao The Howard Stern Show, divulgada na última quarta-feira, dia 25, Alec e Hilaria revelaram que não estão falando sobre a doença na frente das crianças para evitar que eles se contaminem com o medo.

- Minha esposa e eu conversamos em outro lugar. Não falamos sobre [a pandemia] na frente das crianças. Não faz sentido contaminá-los com medo e assim por diante. Queremos que eles sejam crianças e aproveitem suas vidas e aproveitem seu dia, disse Alec.

- Mas, ao mesmo tempo, as crianças são inteligentes. Eles captam mais do que você pensa que são. É interessante porque eles não se estressam com isso desde que... não mostramos que estamos estressados com isso, acrescentou Hilaria, dizendo que seus filhos têm perguntado sobre o coronavírus.

Quando perguntados sobre como eles resolveriam perguntas sobre o coronavírus, Hilaria explicou:

- Você diz: sim, existe um vírus agora e mamãe e papai estão fazendo absolutamente tudo para garantir que estamos bem, e é por isso que estamos vivendo diferentemente. É por isso que não estamos tendo encontros, não estamos saindo, não estamos fazendo isso, não estamos fazendo aquilo. Vai ser assim por um tempo, mas é porque sabemos que vamos ficar bem.

Durante a entrevista, Hilaria também disse que a família está passando todo o tempo juntos.

- Eles [filhos] estão adorando isso, então é interessante tentar pensar como eles.

Alec e Hilaria são pais de quatro crianças: Carmen Gabriela, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles e Romeo Alejandro David. O ator também é pai de Ireland Baldwin, de seu relacionamento com a ex-esposa Kim Basinger.